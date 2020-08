L'Alaves ci prova per Diego Laxalt. Anzi, ci riprova dopo il tentativo andato a vuoto nel mercato di gennaio. Il club basco ha avuto un contatto diretto con il Milan nei giorni scorsi per provare a imbastire una trattativa.



LA RICHIESTA DEL MILAN E LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - Il Milan valuta Laxalt 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta per gli spagnoli che hanno rilanciato con una proposta ben precisa: prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che non convince Maldini e Massara, orientati a cedere il nazionale uruguaiano solo a titolo definitivo. Lo stesso giocatore non vuole più andare via a titolo temporaneo. Un presa di posizione forte, il Diavolo attende la prossima mossa dell'Alaves per Laxalt.