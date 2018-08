Diego Laxalt, nuovo laterale del Milan, parla a Milan Tv: "Sono molto contento di essere qua in questo bell'ambiente che si respira a Casa Milan e felice di essere parte di una squadra come il Milan. Ruoli? Ne ho fatti un po', negli ultimi tempi ho giocato come quinto a metacampo o terzino sinistro. Però uno deve essere pronto a qualsiasi ruolo. Qualche consiglio da Maldini? A mano a mano che passano i giorni qualche consiglio me lo darà e lo ascolterò perché è uno dei migliori di sempre. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e anche in Uruguay ci saranno ancora più tifosi rossoneri. Sul difensore a cui si ispira? Mi ispiro a Paolo Maldini, sicuramente il più forte di tutti e che è qua a Casa Milan".