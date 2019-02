Intervistato da Sky Sport, l'esterno del Milan Diego Laxalt parla del capitano Alessio Romagnoli: "Penso che a 24 anni abbia la personalità di uno che ha tanti anni in più. Come lavoratore è molto serio e questo è molto importante: vedere il capitano lavorare in un certo modo e avere questa personalità ti dà l'idea di quello che è un capitano. E' un punto di riferimento, quello che ci vuole per questa squadra. In questo senso ci aiuta tanto. E' molto giovane ma ha la mentalità di voler migliorare e continuare a crescere, e questo è molto positivo".