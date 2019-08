Sono ore caldissime per il futuro di Diego Laxalt, che resta tra Torino e Sassuolo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli agenti del giocatore sono arrivati attorno alle 18.30 a Casa Milan per discutere nuovamente col club della prossima destinazione dell’esterno uruguaiano, che non rientra nei piani di Marco Giampaolo. Le squadre in corsa per l’ex Genoa sono appunto due: Torino e Sassuolo, coi neroverdi che sono tornati sul mercato proprio nelle ultime ore, dopo l’infortunio al menisco di Rogerio. La società granata è in vantaggio, ma il nodo della trattativa è l'ingaggio molto pesante (1,7 milioni di euro) che percepisce Laxalt. In questa fase di rallentamento col Torino, si è inserito anche il Sassuolo. La speranza del Milan è che si arrivi quanto prima alla fumata bianca, con Torino o Sassuolo.