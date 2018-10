L'esterno del Milan Diego Laxalt, al termine del match contro la Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Una vittoria in questo momento si trova solo giocando di squadra, tutti la volevamo e già si sentiva in spogliatoio questo desiderio collettivo. Ora facciamo così sempre, subito fin da mercoledì, con questa mentalità si può fare, è la testa giusta".



Sul nuovo modulo: "Loro all'inizio avevano più spazio e sono riusciti a trovare le loro giocate, ma poi abbiamo trovato le distanze e ci siamo messi a combattere. Nel secondo tempo abbiamo trovato il nostro sviluppo e poi la solidità difensiva ci ha portato la vittoria".



Sul ruolo: "Mi faccio trovare sempre pronto, mi fa bene sia avanti che in difesa. Oggi mi sentivo molto bene, poi sono contento per la vittoria".



Su che partita sarà contro il Genoa? "Simile ad oggi, giocano bene e hanno fisicità. Servirà combattere e volere la vittoria più di tutto".