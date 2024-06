ANP/AFP via Getty Images

Milan, Lazetic per l’under 23

8 minuti fa



Marko Lazetic tornerà al Milan dopo l’esperienza molto deludente in Eredivisie con la maglia del Fortuna Sittard dove ha collezionato solo 8 presenze senza trovare mai la via della rete. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio parleranno con il giocatore per capire se l’opzione migliore sia l’under 23 o un nuovo prestito.