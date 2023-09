Milan-Lazio 2-0



Marcatori: 14’ st Pulisic (Mil), 42’ st Okafor (Mil)



Assist: 14’, 42’ st Leao (Mil)



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 25’ Florenzi) Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek (dal 28’ pt Musah) Adli (dal 25’ Pobega) Reijnders; Pulisic (dal 36’ st Chukwueze) Giroud (dal 25’ st Okafor) Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw; Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.





LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (dal 22’ st Kamada) Rovella (dal 22’ st Vecino) Luis Alberto (C); Zaccagni (dal 36’ st Isaksen), Castellanos (dal 28’ st Immobile)Anderson (dal 28’ st Pedro) A disp.: Sepe, Mandas; Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini; Cataldi, Kamada, Vecino; Immobile, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.



Ammoniti: 6’ st Marusic (Laz), 19’ st Leao (Mil)