L'esibizione della maglia dial termine dirischia di costare caro a: come riferisce Ansa infatti, il capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Pecoraro,per il gesto di scherno.Allo sfottò era seguita una dura replica di, cui ha fatto eco anche la ferma condanna di. Kessie e Bakayoko, successivamente, si sono scusati via social per l'accaduto, ma il caso ha raggiunto anche una dimensione politica con il secco commento del sottosegretario Giorgetti . Ora la palla passa in mano al giudice sportivo chiamato a valutare l'accaduto e ad emettere eventuali sanzioni nei confronti dei due centrocampisti rossoneri.