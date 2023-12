Il Villarreal si sta muovendo sul mercato dei difensori e la scelta non è casuale ed è ricca di intrecci con la nostra Serie A. Tutto parte dalla necessità del Milan di richiamare a Milanello Gabbia dal prestito di inizio stagione. Un'opzione prima frenata, ma poi accordata dal Sottomarino Giallo che ora però si sta muovendo alla ricerca di un altro centrale da inserire in rosa. E il nome più caldo è quello dello spagnolo Gila della Lazio che però, almeno per ora, Lotito non vuole liberare complici gli infortuni frequenti dei titolarissimi Casale e Romagnoli.