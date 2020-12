In attesa del fischio d'inizio di Milan-Lazio, ha parlato l'ex calciatore rossonero Filippo Galli. Ecco come si è espresso ai microfoni di Radiosei: "Il Diavolo è primo meritatamente. Credo che il segreto sia da ricercare nella conferma di Pioli e nella continuità di rendimento della squadra, che gioca con grande autorevolezza. Mi aspetto che i rossoneri provino a vincere la gara, ma non sarà semplice perché di fronte avranno una squadra in salute come la Lazio. I capitolini hanno un centrocampo di qualità e un bomber incredibile come Ciro Immobile. Mi piace tantissimo Luis Alberto, lui e Calhanoglu posso accendere le due squadre in qualsiasi momento. La Lazio non è partita al massimo in campionato, ma ha tempo per recuperare. Una vittoria questa sera porterebbe grande consapevolezza, ma vincere a San Siro è difficile per chiunque, anche se stasera sarà vuoto".