Burioni on fire. Il noto medico immunologo, grande tifoso della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha raccontato la sua Lazialità: "Sono nato a Pesaro e cresciuto a Urbino, ma negli anni '70 mi innamorai perdutamente della Lazio di Wilson e Maestrelli. Quella squadra che risalì dalla B e poi iniziò a correre e a far paura a tutti. Penso di dover dire che quella Lazio è ancora tutta presente, a partire dal grande Chinaglia fino ad arrivare al portiere di riserva Moriggi. Chi è laziale ha un allenamento spaventoso alla pazienza".



CORSA CHAMPIONS - Non potevano mancare i riferimenti alla gara contro il Milan: "Quando eravamo sotto 2 a 1 con il Sassuolo ho spento tutto, la Lazio è sofferenza e non solo gioia. Sabato ci sarà il Milan, con il quale abbiamo pareggiato al 94' all'andata. Per non parlare del passaggio ai calci di rigore con l'Inter. Il laziale si forgia alla sofferenza. Sabato sera sarò a San Siro, lì non manco mai. La cosa che vorrei di più è la vittoria della Coppa Italia. C'è un'altra squadra che da 12 anni non vince nulla. Se dovessi scegliere preferirei questo al piazzamento Champions League"