Come riferisce un'agenzia Ansa, è stata importante sin qui la risposta dei tifosi della Lazio per la partita di mercoledì contro il Milan. Sono infatti oltre 3000 i biglietti venduti per il settore ospiti di San Siro per la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. La speranza del club biancoceleste è di arrivare fino a 4000 sostenitori per una sfida che può valere una stagione dopo lo 0-0 dell'andata.