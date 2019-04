Milan-Lazio è la partita del cuore per Filippo Inzaghi. L'ex attaccante ed allenatore rossonero, fratello del tecnico biancoceleste, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Stasera tifo per il pareggio, entrambe le squadre meritano di andare in Champions League. Auguro a Gattuso di restare a lungo, con lui il Milan tornerà in alto. Piatek è un grande acquisto e quando tira in area di rigore non sbaglia, ma non dimentichiamoci di Cutrone. Lui è il futuro, gli auguro di indossare la mia maglia numero 9 e di fare la fortuna del club. Meglio del Milan non c'è niente, sei importante anche se giochi mezzora".