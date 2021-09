Terza giornata di Serie A per il Milan, che a San Siro attende la Lazio di Maurizio Sarri, a punteggio pieno come i rossoneri con due vittorie su due. A dirigere la gara il signor Chiffi, coadiuvato da Liberti e Galetto, con Zufferli quarto uomo. Al Var, invece, Mazzoleni assistito da Alassio. Calciomercato.com è pronto a raccontare gli episodi da Moviola del match.



Milan-Lazio la MOVIOLA LIVE



48’ Palla che rimbalza in area in seguito a un calcio d'angolo, Kessie allunga il gambone e anticipa Immobile, che calciando per spazzare il pallone prende solo il polpaccio dell’ivoriano. Richiamato al Var, Chiffi concede il rigore che non aveva dato in precedenza.



29' Scintille tra Theo Hernandez-Pedro: pressione del laziale sul rossonero che protegge il pallone, dopo il fischio il francese ha spinto lo spagnolo via da sé dopo un testa a testa.



18’ Innescato da Maignan, Theo Hernandez parte veloce, salta un avversario poi, a metà campo, viene steso da Marusic. Giallo per Chiffi, con tanto di proteste di Sarri, richiamato dal direttore di gara.