È Milan-Lazio l'ultimo anticipo del sabato della 32esima giornata di Serie A, uno scontro diretto per la Champions League. LIVE su Calciomercato.com la MOVIOLA dell'incontro:



MILAN-LAZIO (arbitro Rocchi, assistenti Meli-Costanzo, quarto uomo Maresca, Var Mazzoleni, Avar Paganessi)



93' Protesta la Lazio: lancio per Milinkovic-Savic, che controlla di petto e, quando sta per calciare, viene affrontato da Rodriguez e cade. I biancocelesti chiedono rigore, Rocchi non fischia e il Var, con un silent check, conferma la sua decisione. Le immagini non chiariscono se il terzino svizzero tocchi anche il pallone o solo la gamba del serbo: rimangono dei dubbi.



85' Ammonito Luis Alberto per un fallo su Borini. Lo spagnolo era diffidato e salterà la prossima partita, contro il Chievo. Allontanato Simone Inzaghi per le proteste su questo episodio.



78' RIGORE PER IL MILAN: un minuto dopo, nuovo episodio nell'area della Lazio. Contatto tra Durmisi e Musacchio, Rocchi fischia ancora e, dopo un silent check col Var, conferma la sua decisione. I biancocelesti protestano, ma l'esterno va dritto sull'avversario, senza interessarsi del pallone.



76' MOMENTO VAR: Calhanoglu entra in area sulla destra e mette in area un pallone che Acerbi respinge. Rocchi fischia subito rigore, ma viene chiamato dal Var e, dopo aver rivisto l'azione, torna sui suoi passi. Le immagini chiariscono come il braccio del difensore della Lazio fosse lungo il corpo: giusto non fischiare.



10' Protesta il Milan per un possibile tocco di mano di Acerbi su un tiro di Calhanoglu. Rocchi, che era vicino al'azione, lascia correre.



9' Ammonito Romulo per fallo su Bakayoko.