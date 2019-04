Semifinale di ritorno di Coppa Italia, in quel di San Siro. Il Milan ospita la Lazio, si riparte dallo 0-0 dell'Olimpico e a dirigere la gara ci sarà Paolo Mazzoleni. Ad assistere il fischietto bergamasco Paganessi e Vivenzi, quarto uomo Giacomelli, al Var Massa, assistente al Var Alassio. Calciomercato.com vi racconta gli episodi da Moviola.



MILAN-LAZIO



37' - Ammonito Luiz Felipe: intervento in scivolata in ritardo su Alessio Romagnoli, giallo per il centrale della Lazio. ​



23' - Cross di Castillejo per Calabria, il terzino del Milan cade in area di rigore dopo un contatto con Bastos. Per il direttore di gara è solo spalla contro spalla. Il direttore di gara non fischia niente, il Var gli dà ragione.