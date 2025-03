Milan-Lazio, la protesta della Curva Sud: resta vuota per 15 minuti. E lo striscione: "Solo per la maglia"

AFP via Getty Images

Fuori dalla Champions League e fuori dalla Coppa Italia nel giro di una settimana, con una situazione deficitaria in classifica in campionato e il rischio di restare fuori dalla prossima Champions concreta, soprattutto dopo la sconfitta contro il Bologna nel recupero della nona giornata di Serie A. La squadra di Sergio Conceiçao sta attraversando un periodo durissimo e la sfida con la, posticipo della 27esima giornata, diventa cruciale per il finale di stagione.

In questo contesto i tifosi rossoneri fanno sentire la loro voce, ma non per sostenere i loro beniamini ma per manifestare il proprio dissenso nei confronti di una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Squadra, allenatore, società, tutti sono finiti sul banco degli imputati.- Le prime avvisaglie del clima freddo a San Siro si sono viste già fuori dallo stadio. Al momento dell'arrivo del bus della squadra del Milan, è arrivatosotterranei dell'impianto.