Luis Alberto, numero 10 della Lazio, si appresta ad affrontare il Milan in uno scontro dal sapore di Champions. E pensare che a inizio mercato lo spagnolo è finito nel mirino del club rossonero, alla ricerca del dopo Calhanoglu: come scrive Tuttosport, l'ex Liverpool aveva confidato ai compagni di voler lasciare i biancocelesti per i meneghini. Un desiderio durato 5 giorni, dal 14 luglio al 19 luglio, giorno in cui il Milan ha ufficializzato il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid.