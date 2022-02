Milan-Lazio 4-0: dopo il grande lavoro fatto nel derby, questa sera il portiere francese è, praticamente, uno spettatore non pagante.: quando la squadra attacca lui si accentra per garantire copertura. Preciso e attento, non sbaglia un pallone.(dal 30' st),sempre bravo a leggere i movimenti di Immobile in profondità. Altra prestazione di livello per il giovane difensore francese.la traccia verticale con cui manda in porto Leao è un gesto tecnico che da solo vale il prezzo del biglietto.: dimostra, ancora una volta, di essere assolutamente devastante quando ha campo per dare sfogo al suo motore. Si regala anche l'assist per il terzo gol rossonero a firma Olivier Giroud.: mastino del centrocampo, morde le caviglie dei centrocampisti avversari. Il gioiello rossonero sta vivendo un momento fisico e mentale eccezionale. (dal 1' st: mette ordine, gestisce il possesso palla con la virtù dei forti).: la prima frazione di gara non è stata semplice per l'ivoriano che ha sbagliato la misura di qualche passaggio. Con il passare dei minuti ha ritrovato ritmo e convinzione. Cala il poker con un destro imparabile per Reina.: grande qualità nelle giocate per l'esterno brasiliano che salta sempre Marusic e va spesso anche alla conclusione in porta. (dal 15' st: buon ingresso per il belga): una scheggia impazzita che manda all'aria il dispositivo tattico della Lazio. Qualità e rapidità nelle giocate per il piccolo trequartista spagnolo.: semplicemente fenomenale. Lascia sempre sul posto il diretto avversario, ha il merito di sbloccare la gara con un diagonale preciso. Da applausi l'azione personale che porta all'assist per il gol del 2-0.(dal 30' st);: ancora una doppietta decisiva per l'attaccante francese che si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Letale. (dal 15' st: buoni minuti in vista del prossimo impegno di campionato contro la Samp)si regala un'altra notte da favola dopo quella vissuta sabato scorso nel derby. Non sbaglia una mossa.raccoglie quattro volte il pallone dal fondo della rete senza particolari colpe. Ma da sempre la sensazione di non essere pronto come negli anni migliori.: incredibile l'amnesia in occasione del primo gol rossonero quando manca totalmente l'intervento su Leao.(dal 17' st Lazzari 6: almeno ci mette impegno e corsa)4,5: ha sulla coscienza sia il secondo che il terzo gol.: in difficolta sia sul gioco aereo che nelle letture. Mediocre.: quello che combina sul terzo gol è da mani nei capelli: guarda il pallone invece di intervenire e per Giroud è un gioco da ragazzi spingere il pallone in porta.: chi l'ha visto? Il campione serbo è il grande assente tra le fila della Lazio.: non prende mai le misure su Brahim Diaz. Sempre in ritardo, commette tanti falli inutili. (dal 5' st Lucas: leggermente meglio rispetto al compagno): prova ad alzare il pressing ma lo fa spesso da solo. (dal 5' st: qualche tocco elegante ma nel complesso ci si aspettava ben altro impatto).: non azzecca mezzo passaggio. (dal 5' st: prova a mettersi in proprio in un paio di circostanze, ma non incide): servito poco e male, esce per un colpo alla caviglia (dal 22' st: tanto fumo e niente arrosto): serata da dimenticare.con le dichiarazioni delle vigilia ha distratto la squadra che a Milano rimedia una figuraccia. C'è ancora tanto da lavorare per una squadra che riesce a spiccare il volo.