quattro conclusioni della Lazio ( non irresistibili) lo trovano sempre pronto è concentrato. Sicurezza.: un errore di lettura poteva costare caro, ma Anderson perdona il capitano rossonero. Sempre molto generoso nell’accompagnare la manovra offensiva. (dal 25’: la chiusura, in area di rigore, finale su Isaksen salva il risultato).: con esperienza e senso della posizione disinnesca l’attacco della Lazio.: altra prestazione di livello per il difensore inglese tornato su standard di rendimento alti.: gioca molto dentro al campo con buone giocate. In fase difensiva non concede praticamente nulla.: intenso come sempre in avvio nelle due fasi, si ferma per un problema muscolare. (dal 28’ pt: impatto devastante sulla partita. Attacca con qualità e forza, difende con i tempi giusti. E Provedel gli nega la gioia del su una bella conclusione nella seconda frazione di gioco. Convincente).: alterna cose buone ad altre decisamente meno: qualche fallo di troppo in avvio e un paio di lanci non precisi. Poi sale di tono e costruisce diverse trame di gioco interessanti. Positivo. (dal 25’ st Pobega 6: aiuta la squadra nel serrare le linee dopo il vantaggio).: prestazione totale del centrocampista olandese. Giocate di grande qualità, occupazione sempre dello spazio utile per il compagno. Gli manca soltanto in gol, il palo colpito nel primo tempo grida vendetta.: i suoi gol (3 in campionato) hanno portato ben 9 punti al Milan. Quello di stasera alla Lazio rischia di pesare di più. (Dal 36’ st).: si muove bene e nel finire del primo tempo impegna Provedel con una bella girata. Lavora tanto e bene anche per la squadra. (dal 25’ st: secondo gol consecutivo, facile ma ha il merito di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Come a Cagliari).: il 75% dei due gol segnati dal Milan è merito suo: sfreccia sulla corsia eludendo i marcatori della Lazio come se fossero dei birilli per poi regalare due assist perfetti a Pulisic e Okafor. Una gioia calcistica a tutti gli effetti.: la miglior prestazione stagionale: crea tanto e subisce quasi niente. E prende i 3 punti, fondamentali.: non sempre sicurissimo ma comunque efficace in un paio di situazioni. Non può nulla sui gol subiti.: inizia con il giusto piglio però poi finisce con il mal di testa di fronte a un Leão straripante.: ottimo nel gioco aereo, non segue però Pulsic nel movimento sul gol.: match alla pari contro Giroud.: non sale praticamente mai e ha qualche difficoltà di troppo nel controllare Pulisic.: prima mezz’ora di gara incoraggiante con diversi palloni recuperati poi scompare. (dal 22’ st: non si vede mai).: fa buon filtro davanti alla difesa ma finisce presto la benzina. (dal 22’ st: non aggiunge nulla): le poche idee che ha la Lazio sono tutte dello spagnolo.: calcia spesso in porta ma mai con precisione. (dal 36’ st: crea più pericoli lui in 10 minuti che il suo compagno in 80).: centravanti più di manovra che da contropiede. Infatti nel primo tempo è troppo lento e spreca una grande occasione potenziale. (dal 28’ st; ha poco tempo per incidere).: si crea un paio di occasioni nel primo tempo ma la mira è da dimenticare. (dal 28’ st: porta vivacità e brio).: 4 sconfitta nelle prime 7 partite in campionato, la squadra che non gioca il suo calcio. Il primo bilancio è molto negativo.