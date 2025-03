Milan-Lazio, le pagelle di CM: Leao e Theo Hernandez disastrosi, Reijnders predica nel deserto

Getty Images

Milan



Maignan 5: Marusic calcia forte ma la deviazione poteva essere esterna per non favorire il gol di Zaccagni. Si esalta con un intervento super su Dia, ma poi frana su Isaksen concedendo rigore e vittoria alla Lazio.



Jimenez 5: Tavares é un treno, serata di grande difficoltà per lo spagnolo. In ritardo su Zaccagni in occasione del gol. Un paio di incursioni interessanti in area avversaria. (dal 46’ Walker 6,5: l’inglese mette al servizio della squadra tutta la sua esperienza: non perde un pallone o un duello, con intelligenza e senza strafare)



Gabbia 6: rientra nell’undici titolare dopo diverse partite e lo fa con serietà e appartenenza. Prestazione attenta, pulita e senza sbavature.

il cuore non basta. Il difensore serbo lotta come un leone ma continua a commettere errori in serie dal punto di vista tattico. Lascia i suoi in 10 per un intervento pericoloso nel momento clou della gara.ennesima responsabilità netta su un gol subito. Stagione maledetta per il francese.perde un pallone sanguinoso a centrocampo e rischia il fallo da ultimo uomo. Prova un colpo di tacco in area di rigore mandano su tutte le furie Conceicao che lo richiama in panchina (dal 37’un paio di conclusioni centrali, l’ennesima sensazione di incompiutezza)

da due mesi sembra trascinarsi in campo. Prova due conclusioni dal limite e per poco il pallone non esce fuori dallo stadio. (dal 70’utile per respingere la Lazio sul gioco aereo)ci mette impegno e tutto quello che ha dal punto di vista fisico, che è decisamente poco. Sbaglia una facile occasione da gol a inizio ripresa. (dal 70’ Chukwueze 6: segna il gol dell’illusione. Di testa, non propriamente il pezzo forte del repertorio)da trequartista piace perché crea gioco e occasioni. A volte sembra predicare nel deserto.

ssist per il gol di Chukwueze a parte, non si vede mai.: palloni giocabili? Zero. Ma Santiago ci mette del suo nascondendosi spesso dietro al diretto avversario.All.: non è il primo responsabile del disastro, ma rimane sicuramente sul podio. La sostituzione di Musah al 36’ denota una confusione totale del tecnico portoghese.



LAZIO



Provedel 6: ordinaria amministrazione a San Siro per il portiere biancoceleste. Può fare poco suo gol subito.



Marusic 6: entra nell’azione del gol calciando forte sul primo palo. Prestazione positiva. (dal 46’ Lazzari 6: gioca una gara più difensiva che offensiva, preoccupato di chiudere su Leão)

nel clima di battaglia si esalta. Talvolta rude ma nel complesso risulta sicuramente efficace. (dal 78’guida il reparto con grande autorevolezza. Prestazione certamente più che positiva per lo spagnolosul suo binario è letteralmente un treno. Fattore determinante per il successo dei suoi.meno protagonista del solito in fase di costruzione. Ottimo quando deve schermare gli attacchi degli avversari.prova di ottimo livello per il centrocampista laziale. Bravo nelle due fasi: regia illuminata e tanti palloni recuperati.

abile nel procurarsi il calcio di rigore che Pedro realizza nel recupero.pronti e via cestina una palla gol grande come Roma. Errore da matita rossa. (dall’88 Noslin)(dal 78’glaciale dal dischetto, fa sempre la differenza)tanto fumo e poco, pochissimo arrosto(dal 57’ Vecino 6: buon impatto con la gara)trova tre punti tutto sommato meritati. Buona la preparazione di una gara particolare.