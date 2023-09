Il big match della settima giornata di campionato è la sfida di oggi tra Milan e Lazio. Secondo anticipo del sabato dopo Lecce-Napoli, a San Siro si parte alle 18 tra i rossoneri capolisti - insieme all'Inter - con due vittorie nelle ultime due partite di campionato e quattro nelle ultime cinque; la squadra di Sarri è a metà classifica a 7 punti con una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare, ancora nessun pareggio fuori casa per i biancocelesti.



LE SCELTE - Pioli conferma Adli dal primo minuto, insieme a lui a centrocampo giocano Loftus-Cheek e Reijnders; panchina per Musah. A destra torna Calabria e in mezzo alla difesa Kjaer è stato preferito a Thiaw. Davanti c'è di nuovo Giroud, ai suoi lati Leao e Pulisic che ha vinto il ballottaggio con Chukwueze. La Lazio riparte dalle certezze, dieci/undicesimi sono gli stessi che hanno vinto contro il Torino nell'ultimo turno: l'unico cambio di Sarri è il ritorno di Hysaj a sinistra con Marusic che si risposta a destra e Lazzari in panchina.



Le formazioni ufficiali



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic. All.: Pioli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos, Felipe Anderson. All.: Sarri.