Per la terza giornata di, a San Siro si sfidano ile la, entrambe a punteggio pieno dopo i primi due turni. Per entrambe, si tratta di un banco di prova importante, per testare le rispettive ambizioni di alta classifica e per valutare lo stato di forma, dopo la sosta per le nazionali e prime degli impegni in Champions (Milan) ed Europa League (Lazio). Per quanto riguardanella loro storia in partite ufficiali: 80 le vittorie dei rossoneri, 64 i pareggi, 39 i successi dei biancocelesti.: 54 vittorie per i padroni di casa, 26 pareggi e 15 successi per gli ospiti. Nello scorso campionato, un successo per parte: 3-0 per la Lazio, 3-2 per il Milan.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Rafael Leao, Rebic. All.: Pioli.(4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.​