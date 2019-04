Osservato speciale della sfida di Coppa Italia fra Milan e Lazio di questa sera sarà sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Tuttosport la prestazione del serbo sarà presa in forte considerazione sia dalla Lazio, che da lui si aspetta una risposta dopo l'espulsione che ha condizionato la gara contro il Chievo e, probabilmente, la rincorsa Champions dei biancocelesti. Ma Milinkovic-Savic sarà osservato da vicino anche dai rossoneri che continuano a tenerlo in cima alla lista dei possibili rinforzi estivi per il proprio centrocampo.