Getty Images

Ilè uscito sconfitto per 2-1 dall'ultima sfida di campionato, valida per la 27esima giornata di Serie A, contro la Lazio. Una partita condizionata sicuramente dal rigore concesso a fine gara per fallo di Maignan su Isaksen - che è costata anche una giornata di squalifica al portiere francese che ha rivolto un'espressione irriguardosa all'arbitro nel tunnel degli spogliatoi - ma anche e soprattuttoper rosso diretto per il fallo su Isaksen lanciato in contropiede.Il giudice sportivo, nel commissionare una giornata di stop al difensore serbo, ha chiarito il motivo.

In presa diretta, infatti, non è apparsa chiara la motivazione dell'espulsione e la ratio della decisione di Manganiello. L'intervento è in netto ritardo e in piena velocità sulle gambe di Isaksen, ma l'entrata è comunque bassa e non cosìdel giocatore laziale. Al tempo stesso gli estremi per il, ovvero per la chiara occasione da gol, non sembravano esserci data la presenza, in linea, di altri due giocatori rossoneri.

Il giudice sportivo ha però chiarito, nel comunicato pubblicato oggi martedì 4 marzo, che l'espulsione del centrale è arrivata per chiara occasione da gol. Questo il testo: