Romulo parla a Lazio Style Radio prima della sfida con il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Quella di questa sera è una gara importantissima per noi e per i tifosi che ci sostengono ogni domenica, vale tutta la nostra stagione e l'affronteremo nel migliore dei modi. Daremo tutto quello che abbiamo, abbiamo un piccolo vantaggio di giocare in trasferta e vogliamo sfruttarlo, è importantissimo segnare e sono sicuro che faremo un gol".