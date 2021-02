Una sconfitta, seppur pesante più per come è maturata che per il risultato, non può rovinare tutto quello che di buono ha costruito il Milan nel girone di andata. Analizziamo cinque punti che lasciano ben sperare per il futuro:



1) potrebbero bastare 27 punti per staccare il pass per la Champions League al Milan da qui al termine della stagione.



2) la crescita di Tomori (positivo anche contro lo Spezia) permetterà al Milan una maggiore rotazione in difesa cercando di preservare Simon Kjaer.



3)Mandzukic sta aumentando i giri del motore: una carta in più di esperienza e carattere per l'obiettivo finale.



4)il gruppo è unito e compatto: tutti i giocatori remano nella stessa direzione e hanno voglia di riscatto.



5) Il Bennacer visto contro i liguri era al 50% della condizione e non fa testo. Il Milan ha patito molto la sua assenza nell'ultimo mese e mezzo. Un nuovo con le sue caratteristiche può solo che migliorare il gioco collettivo.