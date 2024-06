Redazione Calciomercato

Milan, le belle parole di Ibrahimovic non nascondono i problemi di Fonseca

Sandro Sabatini

13 minuti fa

Su Zirkzee, Ibra è stato vago: sa come funziona il calciomercato. Le commissioni sono milioni che non vanno solo al “famigerato” procuratore. A proposito di mercato: la frase “Maignan, Theo e Leao restano” fa sorridere i tifosi e ammorbidisce la diffidenza che accompagna l’ingaggio di Fonseca, scelto, sempre parola di Ibra, per il suo “gioco dominante e offensivo”. Belle parole, ma sinceramente non sembrava il gioco il problema di Pioli. Il problema dell’anno scorso sono stati infortuni e fase difensiva. Per quest’ultima, aspettiamo almeno un paio di mesi, ma sugli infortuni l’allenatore portoghese ha nel curriculum le critiche romane. E gli rimproverarono anche la blanda preparazione atletica che - il primo anno - aveva fatto crollare la squadra nel ritorno. Poi c’erano anche i problemi di spogliatoio con Dzeko e Florenzi. Ma magari Fonseca avrà nel frattempo corretto tutto: staff, preparazione e gestione dei campioni. Anzi, non probabilmente. Sicuramente. Altrimenti il Milan non l’avrebbe scelto. Giusto?