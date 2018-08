Secondo Raisport, il nome per il centrocampo del Milan è Rabiot, pista prioritaria, ma difficile: "l Paris Saint-Germain intende rinnovare il contratto a Rabiot. Pochi giorni fa ha detto no a l Barcellona che però ha ripiegato su Vidal. Guadagna 3,1 milioni e il Milan è disposto a fargli un contratto di 5 anni e a offrire 30 milioni in tre rate al PSG. Al momento, no dello sceicco".