Milan, le cifre ufficiali degli acquisti estivi 2023: Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek e gli altri

12 minuti fa



Il bilancio del Milan stagione 2023/24 è stato approvato dopo l'Assemblea dei Soci che si è svolta in data odierna: tra i dati pubblicati sono presenti anche i reali valori di acquisto dei calciatori che sono arrivati in rossonero nel corso dell'estate del 2023. Di seguito andiamo a vederli uno per uno, nella trascrizione di MilanNews.