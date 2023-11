Il Milan di Stefano Pioli è tornato in campo per preparare la sfida di campionato contro il Lecce, in programma sabato alle 15 al Via del Mare. A preoccupare, nell'ambiente rossonero, sono le condizioni di cui giocatori infortunatosi nel recente periodo.



LE CONDIZIONI - Simon Kjaer e Christian Pulisic hanno, infatti, svolto solo una seduta personalizzata. Difficile che vengano convocati per la prossima sfida di campionato.