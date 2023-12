In vista del match di domani sera sul campo dell'Atalanta, Stefano Pioli non avrà a disposizione Simon Kjaer. Il difensore danese ha infatti svolto un lavoro personalizzato anche ieri a Milanello e dunque difficilmente recupererà per la trasferta di Bergamo. Il centrale rossonero è fuori da oltre un mese: l'ultima partita giocata è stata in Champions League contro il PSG.