Non solo Pierre Kalulu, altri problemi per il Milan a Napoli. All'intervallo Pioli ha sostituito Christian Pulisic con Luka Romero e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la scelta è dettata da motivazioni fisiche: contrattura per lo statunitense, cambiato precauzionalmente e si è riaccomodato in panchina nel corso della ripresa.