Il Milan si prepara alla ripresa del campionato un convincente 6-1 al Vicenza. Nell'amichevole di ieri la squadra di Pioli ha segnato con quattro marcatori diversi, più un autogol, e. Scudetto sul petto e via, pronti per un'altra stagione da protagonisti.- A frenare l'entusiasmo però sono le condizioni di Sandro Tonali: il centrocampista classe 2000 è uscito poco dopo l'inizio della ripresa, sostituito da Krunic per un problema fisico.. La Gazzetta dello Sport fa sapere che nella giornata di domani è prevista l'ecografia di controllo al flessore. Il rischio è che si tratti di uno stiramento, la speranza dello staff è che sia un'elongazione guaribile in tempi minori.- Difficile però che Tonali torni a disposizione di Pioli già per il debutto in campionato contro l'Udinese tra una settimana., specialmente in un periodo come questo nel quale la stagione è appena inziata.- In caso di forfait, da capire chi prenderà il suo posto. Contro il Vicenza è entratoche anche per la prima di campionato resta il candidato principale per sostituire Tonal, l'alternativa può essereche ieri è rimasto tutta la partita in panchina. Difficile vedere dal primo minuto Bakayoko che è in uscita dal Milan, anche se, al momento, fa sapere il quotidiano, la cessione è bloccata in attesa di capire i tempi di recupero di Tonali. Il Milan è in attesa, domani sarà il giorno della verità.