A volte ritornano. Suso è di nuovo nei pensieri della Roma. L'esterno del Milan era già stata un'idea dei giallorossi un anno fa ai tempi di Monchi che voleva regalare lo spagnolo a Di Francesco, perfetto per il suo 4-3-3. Oggi il nuovo ds è Petrachi e in panchina c'è il portoghese Paulo Fonseca, che non ha un gioco diversissimo da quello dell'ex allenatore giallorosso. Ecco perché Suso è tornato di moda dalle parti di Trigoria e negli ultimi giorni il suo agente Alessandro Lucci è stato spesso a Casa Milan per parlare del futuro dello spagnolo.



IL NODO - La richiesta è di 38 milioni, che corrispondono alla clausola rescissoria del giocatore valida per l'estero. Il nodo della trattativa è legato alle contropartite tecniche: la Roma ha pensato di inserire Patrik Schick o Gregoire Defrel per provare ad abbassare il prezzo, ma i rossoneri vorrebbero trattare solo offerte economiche, senza l'inserimento di giocatori. O cash, o nulla.



LA POSIZIONE DEL MILAN - Nel 4-3-1-2 di Giampaolo, però, Suso rischia di trovare poco spazio: esterno naturale, sarebbe troppo sacrificato sia sulla trequarti che da seconda punta vicino a Piatek. Prima di pensare alla cessione, il club rossonero insieme all'agente del giocatore hanno anche provato a trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, ma non se n'è fatto più nulla. Dopo il mancato prolungamento si è iniziato a parlare di una eventuale partenza del giocatore che al Milan guadagna 3 milioni netti a stagione. I rossoneri potrebbero essere disposti anche a scendere con la richiesta intorno ai 30/35 milioni per provare a convincere i giallorossi a pagare il giocatore senza inserire contropartite tecniche. Suso torna di moda per la Roma, il Milan detta le condizioni.