Una possibile rivoluzione. Nel momento più importante (e complicato) della stagione e della sua gestione. Stefano Pioli vuole cambiare il Milan per dare una svolta e uscire dal momento no. E per il derby di questa sera contro l’Inter sta pensando a un’altra mossa a sorpresa: un 3-5-2 a specchio per i campioni d’Italia. Con il pensiero di un’esclusione eccellente dall’undici titolare, quella di Rafael Leao. Per il protoghese, sarebbe la seconda partenza consecutiva dalla panchina.



RAGIONAMENTI - Pioli sta pensando alle possibili soluzioni per risalire la china. Tra le idee vagliate, oltre a quella del 3-5-2 con Origi e Giroud a guidare l’attacco (e con un difensore centrale in più, Gabbia, al posto di Saelemaekers) c’è il ritorno al 4-3-3, sacrificando il trequartista.



IL DUBBIO - L’altro grande ballottaggio di formazione è in mezzo al campo , dove bisogna colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Bennacer. In allenamento è stato provato Messias, ma non è da scartare ancora l’ipotesi Pobega.



LE DUE IDEE DI PIOLI PER IL DERBY



(4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega (o Messias), Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao



(3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Pobega, Tonali, Krunic, Hernandez; Giroud, Origi