Milan, le idee per il nuovo attacco: da Giroud e Jovic ai due nomi per il futuro

Per un mercato di gennaio che volge verso il termine e che prima della sua conclusione - fissata per le 20 di giovedì 1° febbraio - può regalare ancora un difensore centrale in più alle giuste condizioni economiche,- il bolognese Thiago Motta sarà un osservato speciale nella sfida di campionato di sabato sera a San Siro, ma attenzione sempre alla suggestione Antonio Conte - qualcosa inizia a delinearsi in merito alla composizione del reparto d’attacco per la stagione 2024/2025. I dubbi sul futuro di Olivier Giroud ma soprattutto la necessità di effettuare un investimento pesante e strategico dopo i tanti rinvii delle scorse stagioni impongono un compito non semplice e allo stesso tempo affascinante alla coppia formata da Geoffrey Moncada e da Antonio D’Ottavio.- I ragionamenti partono da quello che sarà il destino dei centravanti attualmente presenti nella formazione di Pioli.in piena stagione invernale - le 6 reti realizzate sin qui sono arrivate tutte da dicembre ad oggi -per un calciatore ancora nel pieno delle sue forze psico-fisiche (è andato in doppia cifra pure in questa stagione) ma che il prossimo 30 settembre andrà a compiere 38 anni. La priorità del bomber francese resta orientata ad una permanenza a Milano ma i discorsi per un ipotetico rinnovo non sono ancora entrati nel vivo e saranno affrontati più avanti.- Che Giroud rimanga o meno, che Jovic si candidi o meno ad un altro campionato da “9” di scorta, il Milan sa perfettamente che la prossima estate sarà quella nella quale il colpo ad effetto e di complemento della rosa dovrà essere il centravanti in grado di fare la differenza. E, così come per l’allenatore,, letteralmente esploso in questo campionato agli ordini di Thiago Motta. 7 reti e 2 assist in 19 partite ma soprattutto una crescita caratteriale ed una nuova leadership in campo e nello spogliatoio che hanno attirato le attenzioni del Diavolo,Pronto subito per un palcoscenico come San Siro ma allo stesso tempo con enormi margini di miglioramento trattandosi di un classe 2001.che si avvia a fine stagione all’ennesima rifondazione a quelche, avendo mantenuto una prelazione - oltre ad una percentuale sul guadagno da una futura rivendita per il suo ex giocatore, arrivato in Baviera nel 2017 e ceduto al Bologna nel 2022 per 8,5 milioni - avrebbea lui riservata.- Come ha infatti chiarito nelle scorse settimane il team manager rossoblù Marco Di Vaio,Cifre che spaventano, ma fino ad un certo punto, alla luce del fatto che i rossoneri dovranno parlare in estate della possibile permanenza in Emilia di- prestato fino a giugno con un diritto di riscatto da 12 milioni, dopo il prestito oneroso da 500.000 euro - e che un’ipotetica trattativa può allargarsi ad altri soggetti, da Thiago Motta al centrocampista scozzese Ferguson, altro pallino della dirigenza milanista.Condizioni chiare, meno lo è ad oggi su chi ricadrà una scelta destinata a determinare il futuro a medio-lungo termine del Milan.