Stefano Pioli sorride: Mike Maignan ha svolto l'intera seduta di allenamento odierna in gruppo ed è da considerarsi recuperato per la sfida contro l'Atalanta in programma nel weekend, per la 24esima giornata di campionato. Starà al tecnico decidere se schierarlo fin da subito dopo il lungo infortunio oppure aspettare la decisiva sfida di Champions contro il Tottenham.



ATTESA BENNACER - Ancora a parte, invece, Ismael Bennacer, per il quale i tempi di recupero si dilatano: non dovrebbe farcela per la partita contro la Dea, discorso rinviato agli Spurs o più probabilmente alla Fiorentina nella giornata successiva, per non correre rischi di ricadute.