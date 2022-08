Milan e New York Yankees, un binomio tra due colossi di sport diversi, conosciuti in tutto il mondo. La sinergia è stata di fatti ufficializzata con il closing di RedBird e vivrà attraverso la figura di Cardinale, uomo in vista di entrambi i club.



Come riportato anche dal New York Times, l’investimento di RedBird Capital Partners è di 1,2 miliardi di euro e non è la sola recente acquisizione del gruppo. Lo scorso anno i nuovi proprietari del club rossonero hanno pagato 735 milioni di dollari per entrare nel Gruppo Fenway Sports, tra i proprietari dei Boston Red Sox e del Liverpool. Il Milan però si prepara ad accogliere anche LeBron James e Drake, due figure iconiche dello sport e dello showbiz americano, che, attraverso un fondo losangelino, hanno intenzione di investire in questo progetto.



Ma non è tutto. Il gruppo RedBird infatti possiede anche YES Network, la tv dei Yankees, nonché il canale sportivo regionale più visto negli States. E proprio dall’America non si escludono in futuro sviluppi anche in quel senso. Le partite del Milan non potrebbero essere trasmesse sul canale per via dei diritti tv già di proprietà di Paramount, ma si lavorerà con ogni probabilità per portare gli highlights e contenuti specifici.