decisivo su Di Francesco nel primo tempo, mantiene la concentrazione a livelli massimali per tutta la gara.semplicemente provvidenziale nelle due diagonali che chiudono la porta in faccia a Di Francesco. Salva un gol già fatto, ripaga la fiducia di Gattuso.il pitbull rossonero ringhia su Boateng con buoni risultati.mantiene calma e gesso nei momenti caldi della gara, una prova di reazione dopo il clamoroso errore di Empoli.la versione migliore la sta mostrando in questo avvio di stagione. Più sicuro in fase di spinta, preciso e puntuale in fase di non possesso. Annulla Berardi.: guida la riscossa del Diavolo con una forza fisica impressionante. Si mette in proprio e realizza il suo settimo con la maglia del Milan: ruba palla sulla sua trequarti e si invola prima di punire Consigli con il sinistro. L'ivoriano è formato trasferta, quinto gol lontano da San Siro per lui.Biglia 6: l'ammonizione lo condiziona un po' ma riesce comunque a dirigere il traffico con lucidità.alcuni di errori di troppa confidenza non da lui, ma la sua è una presenza costante nella manovra. Sovrasta Bourabia che gli legge solo la targa.: serata da incorniciare per lo spagnolo, rompe il digiuno che durava da 1728 minuti. La prima rete è una perla balistica, la seconda mette la parola fine al match. Leader.ha bisogno di alcuni minuti per prendere confidenza con il ruolo atipico di falso nove, nella prima parte di gara fa fatica. Con il passare dei minuti prende confidenza e si fa apprezzare nel possesso palla e nella capacità di cercare la profondità. Si toglie la soddisfazione di realizzare il suo primo gol italiano con un sinistro mortifero sul palo più lontano. (dal 25' st: fa salire la squadra nel finale, prezioso)mette da parte il fioretto e usa la sciabola, esemplare per abnegazione nella fase di non possesso. Sua l'assistenza per Castillejo, il turco dà importanti segnali di vita.(dal 32' stin un quarto d'ora controlla benissimo Boga e mette dentro due cross molto interessanti)prepara la partita in maniera perfetta, cercando di chiudere gli spazi senza alzare il pressing alto. Ottime le due intuizioni Abate e Castillejo falso nove.