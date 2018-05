Donnarumma 4: partita incredibile la sua: prima compie due prodigi su conclusioni di Dybala poi spegne completamente l'interruttore. Due interventi goffi che mettono k.o il Milan.



Calabria 4,5: Douglas Costa gli fa passare una notte da incubo, il numero 2 rossonero sbaglia tanto anche in fase d'impostazione.



​Rodriguez 5: non ha grandi responsabilità specifiche sui gol subiti, ma anche lui partecipa al nubifragio generale.



Romagnoli 4,5: segnali di cedimento, non è al massimo della forma e si vede fin dalle prime battute di gara quando rischia su alcuni disimpegni. Perde Benatia in occasione del gol, un errore grave.



​Bonucci 5: prima frazione di gara quasi perfetta, nonostante l'ambiente ostile. Secondo tempo totalmente diverso, partecipa anche lui alla marcatura sbagliata che porta al vantaggio della Juventus. Da quel momento, non riesce a rialzarsi.



​Kessie 5: per lunghi tratti sembra camminare in campo, depotenziato dalle 53 partite stagionali. L'ivoriano ha ormai staccato la spina.



Locatelli 5: Pjanic trova libertà d'azione e le responsabilità sono anche sue. Benino in fase di possesso, Buffon gli nega il gol della bandiera. (Dall'80 Montolivo s.v)



Bonaventura 5,5: nel primo tempo è il più vivace, ci prova con il destro da fuori ma senza fortuna.



Suso 4,5: Prima frazione di gara discreta, con un destro velenoso che impegna Buffon. Nel secondo tempo sembra non essere sceso in campo e costringe Gattuso al cambio. (Dal 67' Borini 5,5: il suo ingresso non cambia nulla)



​Cutrone 4,5: ha sui piedi la palla dell'uno a zero ma tira centralmente con tutto lo specchio davanti. Un errore che lo condiziona mentalmente, tanto che per Benatia è fin troppo facile limitarlo. (Dal 63' Kalinic 4,5: entra e si rende protagonista di una grande giocata. Un'illusione, quell'autorete è la fotocopia della sua stagione)



​Calhanoglu 6: manda in affanno Cuadrado, costringendolo al fallo sistematico. Predica nel deserto.



Gattuso 5: Perfetto in conferenza stampa, non riesce però ad avere dai suoi la stessa mentalità. Secondo tempo inguardabile dei rossoneri.