un buon intervento su Perisic nel primo tempo e buona parte di gara giocata con sicurezza. Al 92' compie un errore imperdonabile con un'uscita a vuoto che permette a Icardi di segnare il gol vittoria.reattivo fin dai primi minuti gara, tiene botta agilmente con Perisic.anche qui vale il discorso fatto con Donnarumma. Gioca 91 minuti di grande intensità e attenzione, poi il black-out con una marcatura da matita rossa su Icardi. Inconcepibile finale visto il tenore della prova disputata fino ad allora.strepitoso intervento su Icardi nel primo tempo quando lo 'mura' a due metri da Donnarumma. Non sbaglia un intervento, è costretto a uscire su Vecino per il mal posizionamento della difesa in occasione del gol subito.spinge di più rispetto a Calabria, mettendo due cross interessanti per un Higuain in serata no.solita grandissima generosità, recupera una miriade di palloni.rischia troppo in fase di impostazione, diversi disimpegni sono pericolosi. Lotta però fino all'ultimo su ogni pallone con grande efficacia. Per fare girare la squadra deve fare di più.le linee dell'Inter sono molto strette e non ha spazio per ribaltare l'azione. Sbaglia, però, la scelta di troppe giocate.: Asamoah lo francobolla per tutta la partita concedendogli poco e nulla.cercato poco dai compagni, si estrania dal gioco ed entra in una fase negativa. Assente in una partita molto importante. Delusione.poche idee e spesso confuse. Alla fine del primo tempo si crea lo spazio giusto ma calcia alle stelle, istantanea di un momento da dimenticare in fretta. (Dal 28' stsi sacrifica in un ruolo a lui non congeniale)i due cambi non hanno inciso in maniera positiva, la sua squadra è parsa troppo rinunciataria. Il suo credo questa sera non si è visto: male sia tecnicamente che tatticamente, specialmente nel finale.