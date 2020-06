parata fantascientifica su Ronaldo in occasione del calcio di rigore quando vola a deviare il pallone sul palo. Reattivo sia sul rigore in movimento di Matuidi che sulla conclusione velenosa di Dybala.nel primo tempo è in costante apnea e combina diversi errori grossolani. Suo l'ingenuo fallo di mano che costa il rigore a favore della Juve. Ha il merito di rialzarsi nel secondo tempo dove è più attento in fase di copertura sul neo entrato Bernardeschi(dal 42' st Saelemaekers s.v)il gigante della difesa rossonera. Sui palloni alti è praticamente insuperabile, toglie dalla testa di Bonucci un pallone che andava solo girato in rete. Molto positivo anche in fase di rilancio dell'azione con alcune sventagliate ben calibrate.una chiusura, splendida, su Cristiano Ronaldo lanciato a rete nel secondo tempo. Lotta dal primo all'ultimo minuto da vero capitano orgoglioso.tecnicamente, specie nella prima frazione di gara, non è pulitissimo. Con il passare dei minuti cresce ma nel complesso non trasmette grande sicurezza al reparto difensivo. (dal 42' stencomiabile per abnegazione tattica e dinamismo al servizio della squadra. Gioca una miriade di palloni facendo leva su una buona condizione fisica. Prestazione tutto sommato positiva. (dala livello tattico è diligente e sempre ben posizionato. Ma si intestardisce nel portare troppo il pallone rispetto al suo modo di giocare. Molto impreciso, perde alcuni palloni sulla trequarti pericolosissimi.da matita rossa alcuni posizionamenti in fase di non possesso. Bene, invece, quando ha la palla tra i piedi: qualche buona giocata, ci prova anche dal limite dell'area ma senza la giusta precisione. (dal 36' stNei primi 20 minuti di gara fa una grande fatica a rendersi pericoloso. Poi, con grande sapienza calcistica, riesce a entrare in partita: dai suoi piedi parte l'azione più pericolosa del Milan a inizio ripresa con colpo di testa di Calhanoglu di poco a lato. (dal 7' st: quando ha la palla tra i piedi dà anche l'impressione di poter fare male ma l'atteggiamento globale è insufficiente. I soliti limiti palesati da inizio stagione)corre per due, si inserisce con i tempi giusti. Di gran lunga il giocatore più pericoloso del Milan.: multa in arrivo per l'attaccante croato: con un folle intervento si fa buttare fuori da Orsato al 17'. Un minuto dopo l'episodio del calcio di rigore. Una follia ingiustificabile.mette in campo una squadra rimaneggiata ma con una logica ben precisa. Non convince appieno il cambio Bonaventura-Leao: il numero 5 rossonero sembrava averne di più rispetto a Paquetà.