: spiazzato dalla deviazione di Krunic sulla conclusione vincente di Locatelli, si esalta con un doppio intervento prodigioso su Vlahovic che tiene in vita il Milan nei minuti finali della partita.tanti errori in avvio di gara ma anche due diagonali molto profonde che salvano la squadra. (dal 32’ st Kjaer s.v.)gioca una prima mezz’ora praticamente perfetta prima di commettere un errore molto grave che orienta la partita: fallo ingenuo da ultimo uomo su Kean e rosso diretto.chiude ogni linea di passaggio per Milik. Non perfetto nell’interpretazione sul gol di Locatelli.: cerca troppo il lancio lungo e non è preciso come in altre occasioni.non era proprio la sua partita con poco campo davanti a sè ma l’americano ci mette tanto del suo in negativo. Confusionario.uno dei pochi ad avere qualche idea nella prima frazione. (dal 15’ stdeviazione sul gol a parte, tocca pochi palloni e ne sbaglia altrettanti)meno concreto del solito. (dal 32’ st Romero s.v.)poco nel vivo del gioco. (dal 43’ pt Kalulu 6: fa il suo con ordine)Szczęsny gli nega la gioia del gol con un autentico miracolo su una girata perfetta sul palo più lontano. (dal 15’ stgioca sempre spalle alla porta, non calcia mai in porta)nel primo tempo fa impazzire Gatti e Bremer ma gli manca sempre la giocata decisiva o precisa quando servirebbe. Deve fare di più.una brutta sconfitta perché arriva con una diretta concorrente ma, soprattutto, al termine di una partita giocata veramente male. Cambi e gestione della gara questa volta non all’altezza.