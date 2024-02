Frosinone-Milan, le pagelle di CM: Giroud da clonare, Leao sgasa. Maignan e Valeri, che errori!

De Luca e Gervasio

Frosinone-Milan 2-3



FROSINONE



Turati 6: non ha grosse colpe sul vantaggio rossonero, idem nelle altre due marcature milaniste.



Gelli 6,5: da una sua iniziativa arriva il rigore del pari. Anche da terzino destro è garanzia assoluta di qualità.



Okoli 6,5: attento e sicuro, dalle parti del 5 dei ciociari non si passa.



Romagnoli 5: si perde Giroud nello 0-1 del Milan, episodio che “macchia” la propria partita.



Brescianini 6: intraprendente e propositivo, interpreta con disinvoltura le due fasi. Si lascia sorprendere da Giroud sul pari di Gabbia. (dal 40’ s.t. Reinier sv).



Mazzitelli 7: corre tanto, lottando su ogni pallone. Solita prova generosa del capitano giallazzurro, impreziosita dalla rete del raddoppio. (dal 40’ s.t. Ibrahimovic sv).



Barrenechea 6,5: padrone delle geometrie del Leone in mediana,



Seck 6,5: è il più attivo lì davanti. Al 20’ per poco non trova il gol, si muove con abilità accentrando spesso la sua posizione. (dal 31’ s.t. Valeri 5: pasticcia in occasione del tris di Jovic).



Soulé 7,5: rimette in corsa i suoi con un rigore perfetto. Sulla trequarti disegna calcio, sciorinando la solita grande prova. L’assist a Mazzitelli è superlativo.



Harroui 6,5: classe ed eleganza, garantisce sempre soluzioni di passaggio tra le linee. (dal 31’ s.t. Lirola sv).



Kaio Jorge 6,5: non concede punti di riferimento ai centrali rivali e lavora tanti palloni sporchi. In crescita. (dal 31’ s.t. Cheddira sv).



All. Di Francesco 6,5: prende le decisioni giuste, dare fiducia a Seck spostando Soulé sulla trequarti si rivela una scelta corretta. Così come rilanciare Gelli e Brescianini sulle corsie esterne, a prescindere dall’emergenza infortuni. Si poteva amministrare meglio il vantaggio, ma la prova resta comunque positiva. Oltre la sconfitta.



MILAN



Maignan 5: che sarà una serata difficile lo si capisce dal primo disimpegno quando pasticcia con Adli e rischia il regalo agli avversari. Risponde bene a Seck, imparabile il rigore di Soulé. Malissimo il posizionamento e l'intervento sul gol di Mazzitelli



Calabria 5,5: soffre la fisicità di Brescianini, dal suo lato arrivano i pericoli maggiori (dall'86' Florenzi sv)



Gabbia 7: preciso, affidabile e maturo. Da quando è tornato non sbaglia un colpo. E se inizia anche a segnare...



Kjaer 5,5: fa peggio del suo compagno di reparto, i suoi gli affidano anche compiti d'impostazione che svolge così così



Theo Hernandez 5: si vede poco davanti, non prende mai Seck



Adli 5,5: pasticcia con Maignan, è troppo leggero in qualche contrasto ma nel secondo tempo è più presente



Reijnders 5,5: a fasi alterne. Impreziosisce la sua gara con una verticalizzazione illuminata, rovina la prossima stendendo Seck e guadagnandosi il giallo che gli farà saltare il Napoli. Pioli lo toglie quando capisce di aver bisogno di più intraprendenza in regia (dal 62' Bennacer 6: difficile la convivenza con Adli, si allarga e da lì impatta sulla gara mettendo in area la palla che porta al gol di Jovic)



Pulisic 6: nel primo tempo regala giocate deliziose e pare il più continuo, impegnandosi anche in apprezzabili ritorni in difesa. Scompare nel secondo tempo (dall'80' Jovic 7: il salva Milan. Ancora una volta il serbo entra e segna alla prima occasione



Loftus-Cheek 5,5: un passo indietro - anche due - rispetto alle ultime prestazioni sia in fase offensiva che in quella difensiva. Imballato, si prende anche un giallo (dal 62' Okafor 5,5: tocca il suo primo pallone con la mano, regalando la punizione dalla quale nasce il gol di Brescianini. Poi gira a vuoto e non impatta sulla gara)



Leao 7: al solito croce e delizia. Va al doppio di tutti gli altri, sgasa, dribbla, inventa in modo costante. La palla calibrata sulla testa di Giroud è una perla, l'intervento troppo leggero e scoordinato sul cross di Gelli è una leggerezza che regala un rigore al Frosinone ma non impatta poi sul risultato finale



Giroud 7,5: fa il 9 ma anche il 10. Sempre volenteroso, fa da sponda per gli inserimenti delle ali e imbecca alla perfezione Gabbia. A tempo perso fa anche il suo ruolo e svetta più in alto di Romagnoli (dall'86' Musah sv)



All. Pioli 6: la sua squadra fa partita pari con il Frosinone e non è una buona notizia. Ma il gruppo da lui forgiato ha carattere e lo dimostra ancora. Vince la gara ancora con i cambi ma il gol di Mazzitelli - tra errore di Maignan e dormita generale sulla battuta della punizione - è la fotografia di una stagione sempre sulle montagne russe