Donnarumma 5,5: insicuro nelle uscite, nel finale fa spaventare San Siro in più di una occasione.



Calabria 5,5: partita alla dottor Jekyll e Mr. Hyde. In fase di spinta ha gli automatismi giusti, quando si tratta di difendere perde la bussola. Gomez fa gol su una sua dormita. (Dal 22 st Abate 5,5: Gattuso gli chiede di mettere copertura sulla destra, non ci riesce)



Musacchio 6: un muro per 58' minuti, si sgretola nel finale quando Zapata fa valere il suo strapotere fisico.



Romagnoli 6: troppo spazio a Rigoni in occasione del gol del pari, un errore pesante che macchia una prova di buon livello.



Rodríguez 6,5: salva un gol sulla linea nel recupero, dalle sue parti l'Atalanta non sfonda mai.



Kessie 6: corre come un forsennato, tanta quantità alla quale abbina scarsa qualità. Cestina un'occasione da gol limpida nel primo tempo.



Biglia 6,5: l'elogio del sacrificio. Corre per due senza mai perdere la lucidità in cabina di regia. Fondamentale.



Bonaventura 7: una spina nel fianco della difesa orobica, trova una rete bella dell'illusorio 2-1. (dal 29' st Bakayoko 6: conferma il suo momento di crescita, serve un cioccolatino solo da scartare a Higuain che centra il palo)



Suso 7: in versione Michelangelo: dipinge prima per Higuain e poi per Bonaventura di destro, piede meno nobile. Ispirato.



Higuain 7: Gonzalo c'è sempre e comunque. Un gol di pregevole fattura e tante altre occasioni.



Çalhanoglu 6: meno in palla dei compagni di reparto, per il turco è un momento in cui le cose non girano a dovere. (Dal 40' st Castillejo s.v)



All. Gattuso 6: imbriglia l'Atalanta per lunghi tratti della partita, prepara bene la partita. Il black-out nel finale è un campanello d'allarme preoccupante.