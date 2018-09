G. Donnarumma 5,5: prima si esalta sulla conclusione di Pavoletti, poi non si oppone in maniera giusta alla conclusione decisiva di Joao Pedro. A corrente alternata.

Calabria 5,5: nel primo tempo è troppo timido, rare le sovrapposizioni. Sale di tono nella ripresa ma nel complesso la sua è una gara mediocre.

Musacchio 5,5: si fa beffare dal movimento di Pavoletti in occasione del primo gol. Sbaglia diverse letture nella prima frazione. Cresce nella seconda parte di gara con il resto della squadra.

Romagnoli 6: soffre la fisicità di Pavoletti ma ribatte colpo su colpo. Un duello individuale che non ha visto ne vincitori, ne vinti.

Rodriguez 6: il primo tiro in porta del Milan è il suo, gioca una discreta partita specie in fase di impostazione. Attento. (Dal 39 st Laxalt);

Kessie 6,5: è l'uomo ovunque del Milan. Pressa a tutto campo, recupera una miriade di palloni e da uno di questi nasce il gol di Higuain. In smagliante forma fisica.

Biglia 5,5: soffre tremendamente il ritmo imposto da Barella e Bardaric.

Bonaventura 5: entra in campo con troppa superficialità, l'avvio è costellato da errori banali in fase di palleggio. Cestina due palle gol clamorose. (21' st Bakayoko 6: meglio da mezzala, l'ivoriano ci mette grinta e fisico nel finale)

Suso 6: partita a due volti dello spagnolo: nei primi 45' è a tratti irritante nel suo cercare la soluzione personale. Dall'intervallo entra in campo un giocatore diverso ed è lui a creare le occasioni da gol più nitide. Solo un super Cragno gli nega la gioia del gol nel finale.

Higuain 6,5: fa a sportellate per tutti i 90', si arrabbia perchè riceve pochi palloni giocabili. Ma è tremendamente opportunista e trova la sua prima marcatura con la maglia del Milan.

Calhanoglu 5: spento e apatico il turco, non gli riesce praticamente nulla di rilevante. (Dal 27' st Castilejo 6: non è ancora entrato perfettamente nei meccanismi della squadra ma si mette comunque in mostra con un paio di buone iniziative).

