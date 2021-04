Parma-Milan 1-3PARMA: nel primo gol non ha colpe ma sul secondo non allunga il braccio e si butta con ritardo.: cerca con insistenza il fondo e va spesso al cross ma prende un cartellino giallo che gli condiziona la partita.(Dal 28’ s.t.: si allarga sulla destra quando il Parma cerca il tutto per tutto) .: tanti errori come passaggi banali che fanno ripartire il Milan, non è esente di colpe sulla rete di Rebic, segna il gol dell’1-2 su sponda perfetta di Pellè.: un cartellino a inizio gara che lo condiziona, marca Ibrahimovic con esperienza e sfiora il gol allo scadere.: primo tempo da dimenticare, prova a prendere coraggio nella ripresa sulla fascia destra.(Dal 39’ s.t.: perde palla e regala il terzo gol al Milan).: spesso sovrastato dal centrocampo rossonero, qualche passaggio fallito verso gli esterni che mandano il Milan in contropiede.: qualche buon tocco ma quando si mette in regia non ha la marcia in più per velocizzare il gioco crociato.(Dal 15’ s.t.: aggiunge corsa e grinta per il tentativo di rimonta del Parma).: spesso non si intende con i compagni di reparto, prova la conclusione ma è impreciso.: inesistente in zona gol, spesso passeggia in campo e perde tutti i duelli in velocità con Kalulu.(Dal 1’ s.t.: combatte in area avversaria alla ricerca dello spunto decisivo).: si batte giocando sempre di sponda e prova a farsi vedere dalle parti di Donnarumma; sfiora il gol e serve l’assist a Gagliolo.: poca cattiveria sulla destra, non arriva mai alla conclusione a rete; qualche affondo che mette in difficoltà la difesa rossonera.All.: primo tempo da dimenticare ma nella ripresa la sua squadra prova il tutto per tutto per cercare il gol del pari.MILAN: fantastico l'intervento in volo a negare la gioia della rete a Pelle. Nel finale prende tutto, perfetto anche sulle uscite alte.: molto bene sia in fase di spinta che in quella di copertura. Ripaga ampiamente la fiducia del tecnico Pioli.(Dal 33' st: un paio di ottime letture nel finale di gara. La sua fisicità risulta preziosa per arginare la spinta del Parma).: perfetto in marcatura su Pellé al quale concede poco, perde Gagliolo in occasione del gol ducale.: sempre attento e pulito negli interventi, ormai si è preso il Milan.: Pioli in conferenza aveva raccontato di averlo visto determinato in settimana e il francese conferma questa impressione. Macina kilometri su kilometri, regala un assist delizioso a Kessie in occasione del secondo gol rossonero.: migliore in campo per distacco: segna la rete numero 10 di un campionato giocata su livelli straordinari. E' l'uomo ovunque del Milan, il primo a chiamare il pressing e a sostenere gli attaccanti. Il nazionale ivoriano ha completato la piena maturazione tecnica e tattica.: un passo in avanti rispetto all'ultima uscita contro la Sampdoria ma non è ancora il mediano brillante della prima parte di stagione.(Dal 26' st: si dà molto da fare, specie in fase difensiva).: riesce sempre a saltare il diretto avversario, fa ammonire sia Pezzella che Gagliolo. Stantuffo inesauribile e sempre più prezioso per gli equilibri tattici del Milan.(Dal 26' st: entra in campo con una determinazione feroce e risulta decisivo per il successo finale con un'azione bellissima: recupera palla su Traorè nella propria trequarti, si fa trenta metri di campo palla al piede e poi regala un cioccolatino solo da scartare per Leao che non si fa pregare).: cerca spesso l'uno-due con Ibrahimovic nella prima parte di gara. Poi piano piano esce dalla partita.(Dal 33' st: molto applicato in fase difensiva).: sugella una prestazione importante con una rete molto bella e che indirizza subito la partita sui binari del Milan.(Dal 38' st: freddo nel battere Sepe: l'attaccante portoghese torna al gol dopo diversi mesi e si candida a un finale di stagione da protagonista).: partita alla dottor Jekill e Mr.Hyde. Il primo tempo è da manuale dell'uomo squadra: regia illuminata di tutte le azioni offensive, regala l'assist a Rebic ed entra anche nell'azione della seconda marcatura. Poi l'episodio troppo ingenuo dell'espulsione che fa passare una mezzora di grande sofferenza alla squadra.All.: azzecca tutte le scelte a partite in corso con Dalot esterno alto prima e il passaggio alla difesa a tre dopo.