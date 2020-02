MILAN



Donnarumma G. 6,5: con un bel intervento nega la gioia del gol a Cuadrado nella prima frazione. Padrone sicuro dell'area di rigore nelle uscite alte.



Calabria 6: ottima partita la sua in marcatura su Cristiano Ronaldo, attento e sicuro come non gli riusciva da tempo. Nell'occasione del gol interviene in maniera scomposta, ma non guarda il pallone: i dubbi restano.



Kjaer 6,5: svetta su tutti i cross messi in mezzo dalla Juve con sicurezza e forza, si fa apprezzare anche per la qualità nei lanci lunghi ad innescare gli esterni. Positivo.



Romagnoli 6,5: soffre il passo diverso e la classe di Dybala, ma risponde colpo su colpo.



Theo Hernandez 5,5: delizia la platea con un paio di giocate ad altissimo coefficiente di difficoltà. Una spina nel fianco per la Juventus fino al momento dell'ingenua espulsione che condiziona il finale di gara della sua squadra.



Kessiè 6,5: stravince il duello con Matuidi, amministra bene il pallone in fase di uscita. Prestazione davvero ottima per il centrocampista ivoriano.



Bennacer 6: ha coraggio e buone idee, ma talvolta rischia con delle giocate difficili in zone del campo calde. Nel confronto con Pjanic non ne esce con le ossa rotte.





Castillejo 6,5: delizioso l'assist con cui manda in gol Rebic, una perla che nobilita una prova gagliarda. (dal 35 st' Saelemaekers 6: entra in campo con la giusta mentalità)



Calhanoglu 6: svaria su tutto il fronte, oggi con meno qualità ma con la consueta quantità e spirito di sacrificio encomiabile. (dal 41' st Paquetà s.v)



Rebic 7: ha il veleno nella coda, segna un gol da attaccante vero confermando quanto di straordinario sta facendo vedere nel 2020.(dal 28 st Laxalt 6: si preoccupa più di contenere che di offendere)



Ibrahimovic 6,5: gioca con intelligenza, creando spazi per i compagni e combattendo come un leone contro difensori arcigni come De Ligt e Bonucci. Il giallo toglierà un protagonista alla partita di ritorno.



All. Pioli 6,5: disegna un Milan con le idee chiare e la voglia di rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby.