: non compie nemmeno una parata degna di questo nome. Buona attenzione sulle uscite.gioca un primo tempo totale dove riesce anche ad andare due volte al tiro dalla distanza. Comprensibilmente stanco nella seconda frazione. (dal 30' st Florenzi s.v): buona sintonia con Romagnoli, non concede quasi nulla a Morata. Riscatta con personalità l'ultima brutta prestazione offerta contro lo Spezia.: prova di una intelligenza tattica rara: chiude bene su Dybala ed è lucido anche in fase di rilancio dell'azione.Allegri gli ha costruito una gabbia intorno ma il francese riesce spesso ad accelerare lasciando sul posto i diretti avversari. Ci prova con costanza fino alle fine, è tra i più ispirati.vince nettamente il duello con Locatelli. Padrone del centrocampo, è spesso costretto a predicare nel deserto.: sempre una giocata conservativa. Da mediano non sfigura ma quando Pioli lo sposta sulla trequarti è un fattore in negativo.rischia il fallo da rigore, non salta mai l'uomo e sembra giocare sulle punte: è già finita la favola?(dal 15' st: ha il merito di dare brio alla manovra offensiva nel finale)dal numero 10 del Milan ci si aspetta la giocata illuminante, l'assist decisivo per il compagno o i tiri verso la porta avversaria: niente di tutto questo. Tanta volontà ma scarsa resa. (dal 15' stottimo nella fase di recupero del pallone, meno quando deve rifornire gli attaccanti)nel primo tempo decide di 'torturare' De Siciglio con doppi passi e accelerazioni. Si costruisce la più grande palla gol della partita ma Szczesny gli chiude la porta. Nel secondo tempo esce dal campo e Pioli lo richiama in panchina. (dal 30' st Rebic s.v): prova a giocare più da trequartista che da punta. Costretto al cambio per un dolore al tendine achilleo. (dal 27' pt: sbaglia praticamente tutto: un gol già fatto, diversi tocchi elementari. Partita da dimenticare).: dà la sensazione di aver più paura di perderla che voglia di vincerla. Cambi e gestione della partita conservativa per il tecnico emiliano.